Новый глава регулятора США при Трампе усилит хватку на шее IT-гигантов

Карр подчеркивал намерение ослабить правила защиты потребителей и продвигать политику, благоприятную для интернет-провайдеров, стремясь уменьшить регулирование для поставщиков интернет-услуг и ввести новые финансовые обязательства для «Big Tech» ради развития сетевой инфраструктуры.

План Карра включает ограничение роли FCC в надзоре за интернет-провайдерами и ужесточение регулирования IT-гигантов. Он выступает за пересмотр Статьи 230, что потенциально может снизить правовую защиту соцсетей, обвиняемых в «антиконсервативной предвзятости». Кроме того, Карр намерен направить финансирование в Starlink Илона Маска и приоритизировать развитие широкополосных сетей.

Карр писал, что FCC должна иметь четыре основные цели — «обуздание крупных технологических компаний, содействие национальной безопасности, высвобождение экономического процветания и обеспечение подотчетности FCC и надлежащего управления».