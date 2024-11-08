Наука и технологии
Опубликовано 08 ноября 2024, 14:17
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Новый глава регулятора США при Трампе усилит хватку на шее IT-гигантов

И поддержит интернет-провайдеров
Брэндан Карр, который, как ожидается, возглавит Федеральную комиссию по связи (FCC) США в случае вступления Дональда Трампа в должность, предложил широкую «дерегуляционную» программу.
Новый глава регулятора США при Трампе усилит хватку на шее IT-гигантов
© Ferra

Карр подчеркивал намерение ослабить правила защиты потребителей и продвигать политику, благоприятную для интернет-провайдеров, стремясь уменьшить регулирование для поставщиков интернет-услуг и ввести новые финансовые обязательства для «Big Tech» ради развития сетевой инфраструктуры.

План Карра включает ограничение роли FCC в надзоре за интернет-провайдерами и ужесточение регулирования IT-гигантов. Он выступает за пересмотр Статьи 230, что потенциально может снизить правовую защиту соцсетей, обвиняемых в «антиконсервативной предвзятости». Кроме того, Карр намерен направить финансирование в Starlink Илона Маска и приоритизировать развитие широкополосных сетей.

Карр писал, что FCC должна иметь четыре основные цели — «обуздание крупных технологических компаний, содействие национальной безопасности, высвобождение экономического процветания и обеспечение подотчетности FCC и надлежащего управления».

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
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