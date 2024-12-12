Новый глубоководный слепой хищник найден во впадине Атакама

Открытие было сделано во время экспедиции 2023 IDOOS исследователями из Чилийского института океанографии (IMO) и Океанографического института Вудс-Хоула (WHOI). Команда собрала четыре образца.

Несмотря на свой небольшой размер, Dulcibella camanchaca — активный хищник, приспособленный к выживанию в сокрушительном давлении и полной темноте. Этот вид является не только новым, но и представляет ранее неизвестный род.

Исследователи подчеркивают, что подобные находки помогают понять, как глубоководные существа адаптируются к экстремальным условиям.