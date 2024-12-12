Новый глубоководный слепой хищник найден во впадине Атакама

Опубликовано 12 декабря 2024, 10:371 мин.
Новый глубоководный слепой хищник найден во впадине АтакамаМал, да удал
Ученые обнаружили нового хищника в Атакамском желобе — районе океана глубиной более 8 километров. Крошечное ракообразное, названное Dulcibella camanchaca, имеет длину всего 4 сантиметра и использует специализированные придатки для охоты на более мелких амфипод.
© Johanna Weston, Woods Hole Oceanographic Institution
Открытие было сделано во время экспедиции 2023 IDOOS исследователями из Чилийского института океанографии (IMO) и Океанографического института Вудс-Хоула (WHOI). Команда собрала четыре образца.
Несмотря на свой небольшой размер, Dulcibella camanchaca — активный хищник, приспособленный к выживанию в сокрушительном давлении и полной темноте. Этот вид является не только новым, но и представляет ранее неизвестный род.
Исследователи подчеркивают, что подобные находки помогают понять, как глубоководные существа адаптируются к экстремальным условиям.