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Новый глушитель пулемёта M240 позволит американцам слышать приказы командира
Старые разработки не смогли такого добиться
Армия США тестирует новый глушитель, который способен сделать пулемёт M240 настолько тихим, что стрелки смогут слышать приказы командира.
Испытания глушителя проходят в рамках комплексных учений AEWE, которые начались в октябре. Издание Business Insider отмечает, что предыдущие глушители в прошлых тестах так и не смогли заглушить звуки, издаваемые 7,62-мм пулемётом M240. Некоторые из них становились слишком горячими во время стрельбы и не продержались достаточно долго.
Новый же глушитель оказался способен выполнить задачу. Эксперты отметили, что при стрельбе из M240 благодаря новинке можно даже вести беседу рядом. Использование прочного и доступного глушителя для M240 сделает более сложным обнаружение пулемётных групп для врага.