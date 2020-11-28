Новый глушитель пулемёта M240 позволит американцам слышать приказы командира

Испытания глушителя проходят в рамках комплексных учений AEWE, которые начались в октябре. Издание Business Insider отмечает, что предыдущие глушители в прошлых тестах так и не смогли заглушить звуки, издаваемые 7,62-мм пулемётом M240. Некоторые из них становились слишком горячими во время стрельбы и не продержались достаточно долго.

Новый же глушитель оказался способен выполнить задачу. Эксперты отметили, что при стрельбе из M240 благодаря новинке можно даже вести беседу рядом. Использование прочного и доступного глушителя для M240 сделает более сложным обнаружение пулемётных групп для врага.