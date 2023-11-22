Новый ИИ-датчик позволил роботам чувствовать различные текстуры

Новый ИИ-датчик позволил роботам чувствовать различные текстурыСкайнет будет ловить вас более «нежно»
Китайские ученые представили новейшую сенсорную систему, имитирующую кончики пальцев человека, что открывает дорогу в будущее, где роботы смогут ощутить все богатство осязания. Разработанный исследователями из Южного научно-технического университета (SUSTech), Университета Сидянь и Хьюстонского университета датчик на основе искусственного интеллекта способен в режиме реального времени со 100% точностью определять различные текстуры, такие как шерсть, лен, нейлон и полиэстер.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Эта система, интегрированная в протез пальца, например, также открывает большие перспективы для восстановления сенсорных функций у пациентов, либо создания виртуальной реальности на основе тактильных технологий.
Датчик, закрепляемый на роборуки, определяет как статическое давление, так и высокочастотные вибрации, что упрощает процесс по сравнению с существующими системами. Ведущий автор проекта Го Чуаньфэй (Guo Chuanfei) видит будущее, в котором люди с протезами конечностей смогут реально «ощущать» и даже исследовать возможности дистанционного осязания во время видеозвонков и онлайн-покупок.
Этот новаторский проект является примером синергии искусственного интеллекта, материаловедения и робототехники и знаменует собой значительный скачок к будущему.