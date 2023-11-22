Новый ИИ-датчик позволил роботам чувствовать различные текстуры

Эта система, интегрированная в протез пальца, например, также открывает большие перспективы для восстановления сенсорных функций у пациентов, либо создания виртуальной реальности на основе тактильных технологий.

Датчик, закрепляемый на роборуки, определяет как статическое давление, так и высокочастотные вибрации, что упрощает процесс по сравнению с существующими системами. Ведущий автор проекта Го Чуаньфэй (Guo Chuanfei) видит будущее, в котором люди с протезами конечностей смогут реально «ощущать» и даже исследовать возможности дистанционного осязания во время видеозвонков и онлайн-покупок.

Этот новаторский проект является примером синергии искусственного интеллекта, материаловедения и робототехники и знаменует собой значительный скачок к будущему.