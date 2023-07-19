Новый ИИ Google нарисует вам любой фон для созвона

Хотя функция постепенно распространяется и пока доступна не всем, заинтересованные пользователи могут подать заявку на участие в программе тестирования Workspace Labs на сайте Google.

Важно отметить, что в политике конфиденциальности Google указано, что компания может анализировать данные Workspace Labs для улучшения функций. Так что ваше лицо может попасть в базы данных Google.