Новый ИИ помогает расшифровывать, датировать и находить древние надписи

Из-за своего возраста эти тексты часто повреждаются, что делает их реставрацию сложной задачей. А поскольку они часто начертаны на неорганических материалах, это означает, что радиоуглеродное датирование, не может быть использовано для выяснения времени их написания.

Новое программное обеспечение, получившее название "ithaca", обучается на наборе данных из 78 608 древнегреческих надписей, каждая из которых снабжена метаданными, описывающими место и время написания (насколько известно историкам). Как и все системы машинного обучения, Ithaca ищет закономерности в этой информации, кодируя ее в сложные математические модели, и использует эти выводы для предположения текста, даты и происхождения.