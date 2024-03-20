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Наука и технологии
Опубликовано 20 марта 2024, 21:45
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Новый ИИ-процессор Nvidia Blackwell будет стоить как квартира

До 40000 долларов
Приготовьтесь выложить кругленькую сумму за новейшие вычислительные мощности для искусственного интеллекта. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг недавно сообщил, что чип следующего поколения под кодовым названием Blackwell будет стоить от 30 000 до 40 000 долларов (3690000 рублей) за единицу.

Эта цена соответствует предыдущему поколению H100 (Hopper) от Nvidia, которое стоило от $ 25 000 до $ 40 000 за чип. Однако Хуанг подчеркивает, что стоимость выходит за рамки самого чипа. «Нам пришлось изобрести новую технологию, чтобы сделать это возможным», — заявил он, отметив значительные расходы (около 10 миллиардов долларов), вложенные в разработку Blackwell. Проектирование центров обработки данных и интеграция этих чипов в существующую инфраструктуру также вносят свой вклад в общую стоимость.

Хотя Nvidia воздерживается от раскрытия точных цен на свои чипы, конечная стоимость для крупных клиентов, таких как Microsoft, может варьироваться. На конечную стоимость влияют такие факторы, как объем закупок, покупка напрямую у Nvidia или приобретение чипов, предустановленных в готовые системы от таких производителей, как Dell или HP.