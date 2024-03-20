Новый ИИ-процессор Nvidia Blackwell будет стоить как квартира

Эта цена соответствует предыдущему поколению H100 (Hopper) от Nvidia, которое стоило от $ 25 000 до $ 40 000 за чип. Однако Хуанг подчеркивает, что стоимость выходит за рамки самого чипа. «Нам пришлось изобрести новую технологию, чтобы сделать это возможным», — заявил он, отметив значительные расходы (около 10 миллиардов долларов), вложенные в разработку Blackwell. Проектирование центров обработки данных и интеграция этих чипов в существующую инфраструктуру также вносят свой вклад в общую стоимость.

Хотя Nvidia воздерживается от раскрытия точных цен на свои чипы, конечная стоимость для крупных клиентов, таких как Microsoft, может варьироваться. На конечную стоимость влияют такие факторы, как объем закупок, покупка напрямую у Nvidia или приобретение чипов, предустановленных в готовые системы от таких производителей, как Dell или HP.