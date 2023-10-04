Новый ИИ создает роботов с нуля за считанные секунды

Новый ИИ создает роботов с нуля за считанные секундыПро Скайнет лучше не вспоминать
Исследователи из Северо-Западного университета разработали систему искусственного интеллекта (ИИ), способную за считанные секунды создавать роботов с нуля. ИИ, работающему на «маломощном» персональном компьютере, было дано простое задание: спроектировать робота, способного ходить по ровной поверхности. Он быстро перебрал варианты и создал такого робота за 26 секунд.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
В отличие от других систем искусственного интеллекта, требующих больших массивов данных и суперкомпьютеров, эта система генерирует новые структуры с нуля. Она может создавать роботов, которые не подражают предыдущим моделям, созданным людьми.
Проект шагающего робота, разработанный искусственным интеллектом, включает три ноги, плавники вдоль спины, плоскую морду и отверстия по всему телу. Хотя исследователи не до конца понимают назначение отверстий, они считают, что они придают роботу гибкость и уменьшают вес, позволяя ему ходить более эффективно.
Способность искусственного интеллекта создавать совершенно новые конструкции может найти применение в таких областях, как ликвидация последствий стихийных бедствий и здравоохранение, где новые конструкции роботов могут оказаться весьма ценными.