Новый ИИ создает роботов с нуля за считанные секунды

В отличие от других систем искусственного интеллекта, требующих больших массивов данных и суперкомпьютеров, эта система генерирует новые структуры с нуля. Она может создавать роботов, которые не подражают предыдущим моделям, созданным людьми.

Проект шагающего робота, разработанный искусственным интеллектом, включает три ноги, плавники вдоль спины, плоскую морду и отверстия по всему телу. Хотя исследователи не до конца понимают назначение отверстий, они считают, что они придают роботу гибкость и уменьшают вес, позволяя ему ходить более эффективно.