Новый инструмент AntiFake защитит ваш голос от кражи искусственным интеллектом

Голосовые дипфейки, печально известные тем, что они подделывают высказывания политиков, знаменитостей и даже обычных людей, представляют собой серьезную угрозу. AntiFake нарушает важные голосовые характеристики, на которые опирается искусственный интеллект, тонко искажая аудиозаписи. Это инновационное использование состязательного ИИ, который когда-то был инструментом в арсенале киберпреступников, теперь является мощным механизмом защиты.

Нин Чжан, изобретатель и доцент, объясняет, что AntiFake изменяет аудиосигнал так, чтобы он звучал нормально для человека, но сбивает с толку ИИ, делая синтез дипфейков практически невозможным. Первые испытания показали впечатляющую 95-процентную эффективность.

Исходный код AntiFake, кстати, лежит в открытом доступе.