Новый инструмент держит данные на смартфоне зашифрованными во время работы с ними

Новый инструмент IBM позволяет облегчить реализацию полностью гомоморфного шифрования (FHE) в приложениях под iOS и macOS. Такой тип шифрования позволяет совершать произвольные вычисления на зашифрованных данных без их расшифровки. Это можно применять, например, для фильтрации спама в почте без чтения содержания писем. Благодаря новому инструменту хакерам будет труднее пытаться получить некоторую информацию, например, финансовые или медицинские данные. Приложения же смогут выборочно расшифровывать данные, чтобы пользователь мог просмотреть их при необходимости.

Инструмент уже доступен на GitHub. В ближайшее время должны появиться его версии для Android и Linux.