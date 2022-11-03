Новый искусственный интеллект Google будет писать за вас

Для тестирования Wordcraft компания Google провела семинар с участием 13 профессиональных писателей, чтобы проверить, насколько хорошо работает прототип. Хотя писатели, похоже, оценили Wordcraft как средство для создания новых идей, они единодушно согласились, что этот инструмент не заменит авторов в ближайшее время (хотя что они еще могли сказать?).

Для начала, инструмент не очень хорошо придерживался стиля повествования и создавал средние или клишированные тексты. Кроме того, он придерживался проверенных тропов и не использовал "злых" персонажей и не только.