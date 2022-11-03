Новый искусственный интеллект Google будет писать за вас

Новый искусственный интеллект Google будет писать за васНо он не без минусов
Google использует свой чат-бот с искусственным интеллектом LaMDA (тот самый, который посчитали живым) для создания Wordcraft - прототипа инструмента для написания текстов, который может помочь писателям создавать новые истории.
Инструменты для написания текстов на основе ИИ - не новинка. Отличие Wordcraft в том, что он создан как средство, помогающее создавать вымышленные произведения. Google описывает его как своего рода "текстовый редактор с целью". Пользователи могут попросить Wordcraft переписать фразы или направить его на то, чтобы сделать предложение смешнее. Он также может описывать объекты, если его попросить, или генерировать подсказки.
Для тестирования Wordcraft компания Google провела семинар с участием 13 профессиональных писателей, чтобы проверить, насколько хорошо работает прототип. Хотя писатели, похоже, оценили Wordcraft как средство для создания новых идей, они единодушно согласились, что этот инструмент не заменит авторов в ближайшее время (хотя что они еще могли сказать?).
Для начала, инструмент не очень хорошо придерживался стиля повествования и создавал средние или клишированные тексты. Кроме того, он придерживался проверенных тропов и не использовал "злых" персонажей и не только.