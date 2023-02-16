Новый искусственный интеллект поможет вам "следить за языком"

"Дебатеры с хорошими намерениями - просто люди. В разгар жарких дебатов на тему, которая вас очень волнует, бывает легко отреагировать эмоционально и осознать это только постфактум", - говорит Джонатан Чанг, один из авторов ИИ-инструмента. “Идея заключается не в том, чтобы указывать пользователям, что говорить, а в том, чтобы побудить их общаться так, как они бы общались при личной встрече”.

Инструмент, названный ConvoWizard, представляет собой расширение для браузера, работающее на основе нейросети. Она была обучена на множестве языковых данных, взятых из форума, где приоритетными являются добросовестные дебаты на потенциально острые темы, связанные с политикой, экономикой и культурой.

Когда пользователи включают ConvoWizard, инструмент может сообщить им, когда их разговор начинает становиться напряженным. Он также может информировать пользователей в режиме реального времени, пока они пишут свои ответы, о том, может ли их комментарий привести к эскалации напряженности. Исследование показывает, что обратная связь с помощью ИИ может быть эффективным инструментом, направляющим пользователя на язык, который повышает конструктивность дискуссии, говорят исследователи.