Новый карабин «Калашникова» испытали температурой -50 градусов

Испытания показали в ролике, который опубликовали на официальном YouTube-канале «Калашникова».

Сначала карабин вместе с патронами на час поместили в морозильную камеру. Затем из него на стрельбище произвели более десяти выстрелов. На стрельбище, кстати, температура тоже была низкой — вероятно, ниже нуля. Карабин же выстоял и отработал в штатном режиме.

Разработчики убедились, что АКВ-521 можно использовать зимой на морозе. Если оставить карабин в машине или на открытом воздухе, то, вероятнее всего, ничего не случится.

«Российская газета» отметила, что в прототип оружия уже внесли необходимые изменения: рукоятку взведения перенесли на левую сторону, а также закрыли щель в стволе справа.