Новый китайский сверхзвуковой реактивный двигатель прошел испытания

В отличие от традиционных реактивных двигателей, использующих постоянное горение, JinDou400 использует контролируемые взрывы для создания большей тяги при меньших затратах топлива. Это делает его более эффективным на высоких скоростях.

Этими двигателями будет оснащен самолет Yunxing, который, как ожидается, будет летать со скоростью 4 Маха к 2027 году. Его дизайн похож на SR-71 Blackbird, известный своими скоростными возможностями. Yunxing также может обладать способностью вертикального взлета и посадки (VTOL), хотя подробности об этом пока ограничены.