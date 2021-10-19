Новый китайский телескоп сможет заранее предупреждать Землю об инопланетном вторжении

Речь в статье идёт о телескопе FAST на юге Китая, а также о зондах фон Неймана. Последнее — это гипотетическая концепция, основанная на работе американского математика и физика Джона фон Не́ймана. Зонды в данном случае — самовоспроизводящиеся машины. Теоретические, такие корабли могут быть посланы в соседнюю звёздную систему для добычи полезных ископаемых, благодаря чему будут создавать свои точные копии.

Османов предположил, что телескоп FAST вполне сможет обнаружить такие зонды по их радиоспектру. При этом телескоп сможет действовать только как система раннего предупреждения. Бороться с зондами придётся как-то иначе, если придётся.