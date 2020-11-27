Новый комплекс защиты российских танков сделает бесполезными американские ракеты

Оздоев утверждает, что «Арена-М» может перехватывать эти ракеты, которые атакуют сверху. В целом, он способен поражать боеприпасы, летящие с любых направлений. Собеседник издания «РИА Новости» говорит, что комплекс имеет существенно повышенные тактико-технические характеристики и построен на современной элементной базе.

По мнению эксперта, сейчас без активной защиты танкам на поле боя не обойтись. При этом он считает, что такие комплексы можно будет применять не только для защиты бронетанковой техники, но и других машин.