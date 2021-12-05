Новый компьютерный вирус крадёт кошельки с криптовалютой

Согласно исследователям из Red Canary, многие IT-отделы используют KMSPico вместо легального активатора Microsoft. Эксперты обнаружили вредоносный установщик KMSPico, который содержит самораспаковывающийся исполняемый файл, как 7-Zip, а также Cryptbot. Пользователь заражается, щёлкая по одной из вредоносных ссылок и загружая KMSPico, Cryptbot или другое вредоносное ПО.

Этот Cryptbot может собирать конфиденциальные данные из следующих приложений: криптовалютные кошельки Atomic, Ledger Live, Coinomi, Jaxx Liberty, Electron Cash, Electrum, Exodus, Monero, MultiBitHD, веб-браузеры Avast Secure, Avast Secure, Brave, Opera Web, Google Chrome, Mozilla Firefox, CCleaner, Vivaldi, а также из Waves Client and Exchange.