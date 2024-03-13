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Наука и технологии
Опубликовано 13 марта 2024, 19:34
1 мин.

Новый кондиционер LG регулирует охлаждение по количеству людей в комнате

То, что нужно
LG Electronics представила DUALCOOL — домашний настенный кондиционер, который самостоятельно регулирует охлаждение комнате в зависимости от количество людей.
Новый кондиционер LG регулирует охлаждение по количеству людей в комнате

© LG

Система с двумя воздушными каналами обеспечивает быструю оптимизированную регулировку температуры и мягкий непрямой поток воздуха. Функция Soft Air создает комфортный поток воздуха, исключая холодный обдув и риск простуды. А компрессор DUAL Inverter обеспечивает надежную работу в любое время года и высокую энергоэффективность.

Встроенный «датчик обнаружения человека» автоматически меняет режим воздушного потока в зависимости от количества людей в помещении. При этом есть и функции интеллектуального управления энергопотреблением, которые помогают снизить затраты на электроэнергию. Кондиционер даже способен автоматически очищаться, поддерживая гигиену устройства.

Источник:LG
Автор:Максим Многословный
Теги:
#разработка
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#LG
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#кондиционер