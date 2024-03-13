Новый кондиционер LG регулирует охлаждение по количеству людей в комнате

Система с двумя воздушными каналами обеспечивает быструю оптимизированную регулировку температуры и мягкий непрямой поток воздуха. Функция Soft Air создает комфортный поток воздуха, исключая холодный обдув и риск простуды. А компрессор DUAL Inverter обеспечивает надежную работу в любое время года и высокую энергоэффективность.

Встроенный «датчик обнаружения человека» автоматически меняет режим воздушного потока в зависимости от количества людей в помещении. При этом есть и функции интеллектуального управления энергопотреблением, которые помогают снизить затраты на электроэнергию. Кондиционер даже способен автоматически очищаться, поддерживая гигиену устройства.