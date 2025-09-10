Новый квазиспутник Земли скрывался на виду 60 лет

Объект заметили 2 августа на обсерватории Pan-STARRS на Гавайях. После открытия ученые нашли его на старых снимках, датируемых 2014 годом. Анализ показал, что квази-луна находится в стабильной орбите уже около 60 лет и останется рядом с Землей примерно еще столько же. 2025 PN7 имеет диаметр около 19 метров и находится на расстоянии до 59 миллионов км от Земли.

Квазиспутники отличаются от обычных (что понятно из названия): они не вращаются вокруг Земли, а лишь движутся по схожей орбите, поддерживаемой гравитацией планеты. Поэтому их можно считать временными спутниками.