Новый Mac Pro испытали на сыре в качестве тёрки

Новый Mac Pro, который Apple представила на недавней конференции для разработчиков WWDC, сразу стал объектом для насмешек из-за своего дизайна. Если внешним видом он действительно напоминает тёрку, то может ли он справиться с обработкой сыра так же хорошо, как кухонный прибор?

Блогеры не стали брать и разбирать реальный Mac Pro. Они создали точную копию, которую можно было бы удобно использовать на кухне. Тест-драйв показал, что решётку от Mac Pro лучше не пытаться использовать для готовки. С задачей она справляется не лучшим образом. Зато её копия, сделанная блогерами, сошла за неплохую мыльницу.