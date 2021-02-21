Новый марсианский ровер NASA оказался менее мощным, чем многие смартфоны
Ровер Perseverance работает на старом чипсете, который имеет почти такую же производительность, как iMac 1998 года, пишет издание Futurism. Аппаратура ровера использует 256 МБ оперативной памяти и 2 ГБ хранилища. Процессор работает на частоте 200 МГц. Для сравнения: вычислительная мощность этой системы меньше, чем у часов Apple Watch, которые имеют 512 МБ оперативной памяти и 8 ГБ хранилища, а также процессор частотой 520 МГц.
Надо понимать, что NASA предпочитает использовать надёжные и проверенные компоненты. Ведь в случае выхода из строя ровер никто не обслужит.
Беспилотный летательный аппарат-разведчик вертолётного типа Ingenuity на борту Perseverance тоже работает на довольно старом процессоре Qualcomm Snapdragon 801. Такой чипсет применялся в смартфонах Samsung Galaxy S5, LG G3 и HTC One M8.