Новый материал превратил морскую воду в питьевую за считанные минуты

Исследователи использовали металл-органические каркасные структуры вместе с солнечным светом. С помощью установки им удалось очистить воду и довести её до соответствия стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В ранних тестах учёные смогли очистить почти 140 литров воды за день, используя при этом килограмм материала. То есть литр чистой воды появляется за пять-десять минут .

Сообщается, что всего через четыре минуты воздействия солнечным светом данный материал полностью самоочищается от соли и может быть использован снова.

Стоит отметить, что 97% воды в мире — это солёная вода. Это огромный неиспользованный ресурс. С помощью методов очищения воды можно решить проблему её недостатка в бедных районах планеты.