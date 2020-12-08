Новый материал сделает корейских военных невидимыми

Кратко о разработке пишет «Популярная механика». Материал сделан из элементов, которые содержат термохромные жидкие кристаллы. Они способны менять цвет при воздействии температуры. Охлаждение материала позволяет скрыться от тепловизионных камер.

Материал проверили в лаборатории. Его как пластырь наклеили на кисть руки. Её помещали на разные фоны, нагревали и охлаждали. На синем фоне, например, материал стал синим.

В будущем исследователям предстоит добиться того, чтобы материал сам реагировал на цвет на фоне. Также им нужно создать эффективные источники питания, чтобы военные могли использовать технологию в экстремальных условиях.