Наука и технологии
Сегодня 20:04
Новый материал сделает корейских военных невидимыми
Прячет и от обычных камер, и от тепловизионных
Исследователи из Южной Кореи создали новый материал, который может замаскировать солдата и сделать его невидимым. Причём как для обычных камер, так и для тепловизионных.
Кратко о разработке пишет «Популярная механика». Материал сделан из элементов, которые содержат термохромные жидкие кристаллы. Они способны менять цвет при воздействии температуры. Охлаждение материала позволяет скрыться от тепловизионных камер.
Материал проверили в лаборатории. Его как пластырь наклеили на кисть руки. Её помещали на разные фоны, нагревали и охлаждали. На синем фоне, например, материал стал синим.
В будущем исследователям предстоит добиться того, чтобы материал сам реагировал на цвет на фоне. Также им нужно создать эффективные источники питания, чтобы военные могли использовать технологию в экстремальных условиях.