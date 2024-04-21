Новый материал увеличил емкость конденсаторов в 19 раз

Электростатические конденсаторы являются важнейшими компонентами электроники, обеспечивая быструю зарядку и питание устройств — от телефонов до медицинского оборудования. Однако традиционные ферроэлектрические материалы, используемые в конденсаторах, страдают от потерь энергии из-за своих свойств. Данное исследование, проведенное под руководством профессора Санг-Хун Бэ, решает эту давнюю проблему. Для ее решения используются «2D/3D/2D гетероструктуры» — продуманное сочетание сверхтонких двухмерных и трехмерных материалов.

Представьте себе невероятно тонкий сэндвич (примерно 1/10 размера вируса) с тщательно проработанными слоями 2D-материалов, окружающих основной 3D-материал. Особые связи между этими слоями — ключ к инновации.

Такая конструкция позволяет достичь критически важного баланса между проводимостью и непроводностью, создавая «место», идеально подходящее для хранения энергии. Результат: конденсаторы с плотностью энергии в 19 раз выше и эффективностью более 90%, что является несомненным достижением.

Материал еще не совершенен, команда стремится к его дальнейшей оптимизации.