Новый меняющий цвет датчик имитирует чувствительность человеческой кожи

Продуманная конструкция датчика, использующего изменение цвета вместо камер, обещает более рациональный подход к носимым устройствам, делая их более легкими, менее громоздкими и требующими минимальной обработки данных. Представьте себе спортивную экипировку, которая в режиме реального времени дает обратную связь о ваших движениях, или одежду, которая контролирует вашу форму - ChromoSense открывает целый мир возможностей.

Поэтому ведущий исследователь Джейми Пайк (Jamie Paik) видит применение ChromoSense не только в робототехнике, но и в повседневных вещах. Благодаря простой структуре, возможности массового производства и адаптации к различным материалам, этот сенсор знаменует собой значительный шаг в будущее сенсорных технологий.