Новый монитор Sony показал объёмное изображение без 3D-очков

Монитор создаёт трёхмерное изображение при помощи верхнего слоя микроскопических линз. Свет в них преломляется по-разному для каждого глаза. За счёт этого возникает эффект объёмного изображения.

В монитор также встроена камера, которая используется для технологии слежения за движением глаз пользователей. Собственно, пользоваться этим устройством может только один человек.

Диагональ монитора, кстати, равна 15,6 дюйма, а разрешение — 4K. Стоит он $5000 (около 400 тысяч рублей). Инновационный монитор предназначен для профессионалов, а не для рядовых пользователей, поэтому цена вполне объяснима.