Новый мост через Москву-реку назовут Гагаринским

В опросе приняли участие более 142 тысяч москвичей. Большинство — 53 тысячи человек (37,3%) — поддержали именно вариант «Гагаринский мост». Неподалеку уже есть мост Академика Королева, а новый объект расположен рядом с недавно открытым Национальным космическим центром, что может получить имя Терешковой.

Строительство моста началось в июне 2020 года и завершилось в декабре 2024-го. Его длина составляет 231 метр. Мост соединяет улицу Мясищева с Проектируемым проездом № 1166.