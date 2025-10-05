Новый мост через Москву-реку назовут Гагаринским

Опубликовано 05 октября 2025, 20:101 мин.
Новый мост через Москву-реку назовут ГагаринскимОн недалеко от здания Роскосмоса
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что новый мост через Москву-реку у Национального космического центра получил название «Гагаринский». Решение было принято жителями города через голосование на платформе «Активный гражданин».
© Пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы
В опросе приняли участие более 142 тысяч москвичей. Большинство — 53 тысячи человек (37,3%) — поддержали именно вариант «Гагаринский мост». Неподалеку уже есть мост Академика Королева, а новый объект расположен рядом с недавно открытым Национальным космическим центром, что может получить имя Терешковой.
Строительство моста началось в июне 2020 года и завершилось в декабре 2024-го. Его длина составляет 231 метр. Мост соединяет улицу Мясищева с Проектируемым проездом № 1166.