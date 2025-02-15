Наука и технологии
Опубликовано 15 февраля 2025, 18:17
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Новый мозговой имплантат превратит собак в супернюхачей

Улучшит их способности
Стартап под названием Canaery разрабатывает мозговой имплантат, который может сделать животных, таких как собаки и крысы, еще лучше в распознавании запахов. Сотрудничая с Министерством энергетики США, компания создала «носо-компьютерный интерфейс», который расшифровывает запахи, считывая сигналы мозга.
Новый мозговой имплантат превратит собак в супернюхачей
© Apple

Пока что технология была протестирована на крысах. На демонстрационном видео показано, как крыса с имплантатом определяет различные запахи, включая наркотики и взрывчатку, управляется всё с помощью мобильного приложения. Система работает, фиксируя реакцию мозга крысы на запахи и используя искусственный интеллект для сопоставления шаблонов с конкретными запахами.

Следующими испытуемыми станут собаки, у которых рецепторов обоняния в два раза больше, чем у человека. В настоящее время имплантат оснащен 128 крошечными датчиками, но исследователи работают над усовершенствованной версией с 767 датчиками, чтобы повысить точность определения запахов даже в сложных условиях.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
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