Новый научный прибор совершит "революцию" в поисках внеземной жизни

Большинство биологических материалов, например, аминокислоты, окаменелости, осадочные породы, растения, микробы, белки и липиды, имеют сильные сигналы органической флуоресценции, которые могут быть обнаружены специализированными сканирующими камерами. Исследовательская группа сообщила, что Biofinder настолько чувствителен, что может точно обнаружить остаточную биомассу в окаменелостях рыб из формации Грин-Ривер возрастом 34-56 миллионов лет.

Поиск свидетельств биологических остатков на обширном планетарном ландшафте - это огромная задача.

"Если бы Biofinder был установлен на марсоходе на Марсе или другой планете, мы смогли бы быстро просканировать большие территории, чтобы обнаружить свидетельства прошлой жизни, даже если бы организм был маленьким, нелегко различимым нашими глазами и мертвым в течение многих миллионов лет", - сказал ведущий автор работы. "Мы ожидаем, что флуоресцентная визуализация будет иметь решающее значение в будущих миссиях NASA по обнаружению органики и существованию жизни на других планетах".