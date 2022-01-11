Новый научный тест оценит, полноценную ли жизнь вы прожили

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Новый научный тест оценит, полноценную ли жизнь вы прожилиКаковы аспекты счастья
Исследователи из Цюрихского университета создали первый тест, который позволяет оценить, полноценную ли жизнь прожил человек.
Кратко об исследовании пишет «РИА Новости». Тест учёных построен как матрица, в которой три источника реализации (я, жизнь, влияние/наследие) пересекаются с тремя критериями реализации (целостность, соответствие, ценность). На пересечениях получаются девять аспектов полноценной жизни: полная реализация своего потенциала; верность себе; ощущение значимости своего существования; уникальный след, оставленный в мире; вклад в благополучие других; выполнение осмысленной деятельности; поглощённость выполняемыми задачами; достижение целей, приносящих чувство удовлетворения.
Учёные считают, что люди могут использовать их тест для персональной оценки. Кому-то это может помочь построить жизнь, которую они будут считать полноценной.
Источник: РИА Новости