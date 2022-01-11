Новый научный тест оценит, полноценную ли жизнь вы прожили

Кратко об исследовании пишет «РИА Новости». Тест учёных построен как матрица, в которой три источника реализации (я, жизнь, влияние/наследие) пересекаются с тремя критериями реализации (целостность, соответствие, ценность). На пересечениях получаются девять аспектов полноценной жизни: полная реализация своего потенциала; верность себе; ощущение значимости своего существования; уникальный след, оставленный в мире; вклад в благополучие других; выполнение осмысленной деятельности; поглощённость выполняемыми задачами; достижение целей, приносящих чувство удовлетворения.

Учёные считают, что люди могут использовать их тест для персональной оценки. Кому-то это может помочь построить жизнь, которую они будут считать полноценной.