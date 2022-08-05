Новый низкокалорийный подсластитель может улучшить здоровье кишечника

Хотя подсластители считаются безопасными для человека, исследования на животных и людях показывают, что некоторые из них могут стимулировать аппетит, что приводит к увеличению потребления пищи и набору веса, а также к другим негативным последствиям для здоровья. Поэтому исследователи обратились к изучению низкокалорийных и/или чрезвычайно сладких веществ из природных источников в качестве возможной замены.

Исследователи начали с лактозы и могрозида V (основной могрозид, содержащийся во фрукте луо хан гуо). Добавив ферменты β-галактозидазы, исследователи получили смесь, содержащую в основном галактоолигосахариды и небольшое количество модифицированных могрозидов. Обученная сенсорная комиссия отметила, что новая смесь по сладости напоминает столовый сахар, что позволяет предположить, что она может быть приемлема для потребителей.

В экспериментах в пробирке новый подсластитель повысил уровень множества полезных микробов, включая бактерии Bifidobacterium и Lactobacillus. Кроме того, увеличение количества продуцируемых бактериями метаболитов, таких как ацетат, пропионат и бутират, указывает на то, что смесь потенциально может оказывать пребиотическое воздействие на микробиом кишечника.

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