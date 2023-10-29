Наука и технологии
19:30, 29 октября 2023
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Новый отчет раскрыл шокирующее количество травм среди работников складов Amazon

Не самое лучшее место для работы

В ходе недавнего исследования, проведенного Центром экономического развития городов Чикагского университета штата Иллинойс, были обнародованы тревожные данные об условиях труда работников складов компании Amazon.

Новый отчет раскрыл шокирующее количество травм среди работников складов Amazon

© Kandinsky 2.2

Исследование, в ходе которого были опрошены 1484 работника складов в 42 штатах, показало, что 69% респондентов были вынуждены брать неоплачиваемые отгулы для восстановления после травм или переутомления, полученных на рабочем месте.

В отчете подчеркивается, что 41% работников сообщили о травмах, полученных во время работы на складах Amazon, и эта цифра возросла до 51% среди тех, кто имеет стаж работы в компании более трех лет. Полученные данные свидетельствуют о том, что травмы и боль на рабочем месте в Amazon гораздо более распространены, чем считалось ранее.

Эти данные появились после того, как агентство OSHA при Министерстве труда США предъявило Amazon обвинения в том, что на различных предприятиях компании работники подвергаются эргономическим рискам.

В ответ на это компания Amazon назвала доклад социальным опросом, проведенным группами, преследующими свои цели, и рекомендовала общественности ознакомиться с ежегодными данными по технике безопасности, представляемыми в OSHA.

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