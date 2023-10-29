Новый отчет раскрыл шокирующее количество травм среди работников складов Amazon

Исследование, в ходе которого были опрошены 1484 работника складов в 42 штатах, показало, что 69% респондентов были вынуждены брать неоплачиваемые отгулы для восстановления после травм или переутомления, полученных на рабочем месте.

В отчете подчеркивается, что 41% работников сообщили о травмах, полученных во время работы на складах Amazon, и эта цифра возросла до 51% среди тех, кто имеет стаж работы в компании более трех лет. Полученные данные свидетельствуют о том, что травмы и боль на рабочем месте в Amazon гораздо более распространены, чем считалось ранее.

Эти данные появились после того, как агентство OSHA при Министерстве труда США предъявило Amazon обвинения в том, что на различных предприятиях компании работники подвергаются эргономическим рискам.

В ответ на это компания Amazon назвала доклад социальным опросом, проведенным группами, преследующими свои цели, и рекомендовала общественности ознакомиться с ежегодными данными по технике безопасности, представляемыми в OSHA.