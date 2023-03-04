Новый президент Zoom не продержался и года: уволили “без причины”

В профиле Томба в LinkedIn указано, что он стал президентом Zoom в июне 2022 года. До этого он более года работал в Google в качестве вице-президента по продажам Google Workspace, Security и Geo Enterprise.

Zoom сообщила в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, что увольнение Томба вступило в силу в пятницу. Заявление было подписано Апарной Бава, главным операционным директором Zoom. Пока неясно, кто займет место Томба на посту президента Zoom. Представитель Zoom сообщил The Insider, что компания не будет искать замену Томбу, отказавшись от дальнейших комментариев.