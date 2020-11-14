Новый прибор ночного видения для американских солдат покажет поле боя, как в компьютерной игре

В видео показано, как солдаты могут стрелять из автомата M4, не глядя при этом в прицел ночью. Датчики передают изображение сразу в специальные очки.

В целом, система ночного видения Enhanced Night Vision Goggle-Binocular включает в себя усилитель изображения, тепловизор и вакуумную трубку. Последняя увеличивает интенсивность доступного света. Как пишет «Популярная механика», изображение в очках получается более детализированным, чем в обычных приборах.

Очки выделяют живые цели красными и желтыми оттенками. Кроме того, прибор предлагает один из самых широких углов обзора. Очки могут подключаться без проводов к другой оптике: дополнительное изображение будет накладываться на основное. А ещё прибор может подключаться к камерам на дронах.