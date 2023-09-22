Новый проектор Amazon сможет на любой поверхности показывать хорошую картинку

Новый проектор Amazon сможет на любой поверхности показывать хорошую картинкуНо пока он лишь в разработке
По сообщениям источников Reuters, компания Amazon разрабатывает проектор, способный превратить любую поверхность в доме в экран. Предполагается, что проектор будет иметь различные применения, включая отображение рецептов на стене кухни или облегчение звонков Zoom с возможностью отслеживания.
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Такое устройство соответствует концепции Amazon по созданию «умного дома», в котором технологии «появляются, когда они необходимы, и исчезают, когда не используются». Ранее Amazon представила интерактивный проектор Amazon Glow, который потенциально может использоваться для управления «умным домом», но он не стал таким популярным, если верить западным СМИ.
Приобретение компанией в конце 2021 года компании Lightform, специализирующейся на проекционных технологиях, также доказывает, что Amazon расширяет свои возможности в этой области.