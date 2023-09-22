Новый проектор Amazon сможет на любой поверхности показывать хорошую картинку

Такое устройство соответствует концепции Amazon по созданию «умного дома», в котором технологии «появляются, когда они необходимы, и исчезают, когда не используются». Ранее Amazon представила интерактивный проектор Amazon Glow, который потенциально может использоваться для управления «умным домом», но он не стал таким популярным, если верить западным СМИ.

Приобретение компанией в конце 2021 года компании Lightform, специализирующейся на проекционных технологиях, также доказывает, что Amazon расширяет свои возможности в этой области.