Новый производитель процессоров для Huawei с трудом научился выпускать чипы уровня Snapdragon 865

В 2019 году SMIC только официально объявила о массовом производстве 14-нм чипов — по техпроцессу первого поколения. Компания использовала технологию в чипсетах Hisilicon Kirin 710A для Huawei. Такой, например, установлен в модели Honor Play 4T. Тем не менее, для флагманских смартфонов процессор не подходил. А именно это в последнее время стало большим вопросом для Huawei, которой США недавно запретили закупать у тайваньской TSMC топовые чипсеты.

Подготовленные с трудом 7-нм чипы SMIC будут соответствовать прошлогодним Snapdragon 865, что, к сожалению, тоже не решит проблемы Huawei. Осенью китайская компания уже представила смартфон на 5-нм Kirin 9000. Поскольку из-за санкций чипсет удалось выпустить в ограниченном объёме, рано или поздно Huawei столкнётся с дефицитом флагманских процессоров. И тут SMIC, увы, помочь не сможет.

7-нм чипсеты производителя, кстати, будут на 20% быстрее и 57% энергоэффективнее, чем 14-нм.