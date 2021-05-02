Новый робот-пылесос Samsung присмотрит за питомцами, когда никого нет дома

Bespoke Jet Bot AI может распознавать объекты на высоком уровне благодаря обучению на миллионе изображений. Робот-пылесос способен распознавать даже мелкие предметы, такие как фекалии домашних животных, носки, электрические провода и стеклянные чашки.

Роботом можно управлять голосовыми командами. Можно, например, попросить его убрать возле телевизора. Ещё пылесос способен автоматически определять тип пола и регулировать интенсивность уборки. Он также автоматически опорожняет контейнер для пыли. После уборки пылесос возвращается на станцию, где он заряжается.

Помимо этого, Jet Bot AI может присматривать за животными в режиме реального времени. Робот может распознавать ненормальное поведение питомца, например, плохой лай или отсутствие движения в течение долгого времени. Ещё Jet Bot AI может включать музыку животному.

Цены на новинку начинаются с $1433). Пока предлагается только в Южной Корее.