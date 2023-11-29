Новый робот с ИИ и металлическими пальцами быстрее людей вырывает сорняки

Весом 600 кг и временем автономной работы 10-12 часов, это колесное чудо передвигается по полям со скоростью 5 км/ч, обрабатывая до 10 гектаров в день. Оснащенный системой машинного зрения с искусственным интеллектом, Ekobot с точностью распознает сорняки, избегая случайного повреждения урожая.

Испытания показали, что при выращивании лука с использованием этого робота расход пестицидов сокращается на 70 %. Благодаря эффективному процессу прополки этот лук имеет «увеличенный срок хранения, улучшенный вкус и повышенную экологичность», утверждает компания.

О прямых продажах устройства разработчики не сообщают, но компания уже ищет партнеров.