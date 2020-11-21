Новый робот-садовник будет поливать водой чужих людей

Как пишет «N + 1», робот является универсальным. Он может выполнять разные задачи. У робота есть гусеничное шасси с двумя лентами, поворотная башня спереди, в которой как раз и спрятаны большинство инструментов. В башню поместили поворотный подвес для камеры, фонаря и сопла для воды. Полив, кстати, может осуществляться на расстоянии до десяти метров. Имеются также сопла для гербицидов и пестицидов. Ещё робот может даже раздувать опавшую листву.

Сообщается, что робот способен самостоятельно пополнять бак. Что интересно, он может ставить сам себе задачи: для этого программное обеспечение использует камеру. Робот может распознать сорняки и насекомых, а также посторонних людей. Например, на ночном дежурстве устройство обнаружит чужака, начнёт издавать громкие сигналы или даже поливать незнакомца водой.

Помимо этого роботом можно управлять дистанционно, со смартфона. Устройство начнут продавать в 2021 году по цене $2500.