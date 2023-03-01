Новый робот способен печатать клетки на органах внутри тела

В настоящее время так называемый биопринтинг используется в основном для исследований и разработки новых лекарств. Он требует использования больших 3D-принтеров для создания конструкций, которые хирургическим путем имплантируются в организм, что сопряжено с определенными рисками, включая травмирование тканей и риск инфекции. А поскольку биоматериалы обычно представляют собой хрупкие структуры, они могут быть повреждены в процессе имплантации.

Инженеры из UNSW разработали миниатюрный, гибкий мягкий роботизированный манипулятор, который можно вводить в тело подобно эндоскопу и доставлять биоматериалы непосредственно на поверхность органов и тканей.