Новый робот способен печатать клетки на органах внутри тела

Новый робот способен печатать клетки на органах внутри телаИ это лишь прототип
Потенциал 3D-биопечати еще более расширился благодаря работе инженеров. Они разработали мягкую роботизированную руку, способную печатать непосредственно на органах и тканях внутри человеческого тела.
Фото: The University of New South Wales
В настоящее время так называемый биопринтинг используется в основном для исследований и разработки новых лекарств. Он требует использования больших 3D-принтеров для создания конструкций, которые хирургическим путем имплантируются в организм, что сопряжено с определенными рисками, включая травмирование тканей и риск инфекции. А поскольку биоматериалы обычно представляют собой хрупкие структуры, они могут быть повреждены в процессе имплантации.
Инженеры из UNSW разработали миниатюрный, гибкий мягкий роботизированный манипулятор, который можно вводить в тело подобно эндоскопу и доставлять биоматериалы непосредственно на поверхность органов и тканей.
Пробное устройство, названное F3DB, управляется извне и состоит из длинной гибкой роботизированной руки, на конце которой находится высокоманевренная поворотная головка, "печатающая" биочернила.
Инженеры успешно протестировали F3DB вне тела на плоских и изогнутых поверхностях, в том числе внутри искусственной толстой кишки и на поверхности свиной почки, используя шоколад, композитный гель и биоматериалы.