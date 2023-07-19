Новый робот способен «плавать» под песком

Это первый робот, способный передвигаться по песку на глубине 12 см и развивающий скорость 1,2 мм в секунду. Робот оснащен датчиками, которые позволяют ему обнаруживать препятствия во время движения. Он работает в беспроводном режиме, управляясь через WiFi.

Возможности робота могут найти применение в различных областях, включая проверку зерновых бункеров, измерение грунта, раскопки морского дна, поисково-спасательные операции.

При создании ласт робота, создающих движущую силу, обеспечивающих управление и обнаружение препятствий, исследовательская группа черпала вдохновение у детенышей морскхи черепах.