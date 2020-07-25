Наука и технологии
Сегодня 15:35
Новый робот улучшит психическое здоровье детей
Пока они находятся в больнице
Долгое пребывание в госпитале может плохо сказываться на психическом здоровье детей, которые разлучены с родителями. Для решения этой проблемы и был создан новый робот, способный улучшить состояние ребёнка в больнице.
Робот Robin использует искусственный интеллект (ИИ). Его создал стартап из Армении Expper Technologies. Длина робота достигает 1,2 метра. Его задача — быть дружелюбным компаньоном для ребёнка. Он может отвлекать внимание маленького пациента во время неприятных процедур и избавлять его от стресса.
ИИ робота анализирует эмоции ребёнка и способен вести диалоги вне отрыва от контекста. Робот может подстроиться под каждого отдельного пациента. При этом он способен в один день работать сразу с несколькими детьми.
Опыты с роботом показали, что он может улучшить эмоциональное состояние детей на 26% и снизить уровень стресса на 34%.