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Новый российский авиалайнер МС-21-300 совершил свой первый тренировочный полет

Самолет должен пройти полную сертификацию до конца 2021
Пресс-служба Иркутского международного аэропорта сообщила, что новый российский авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет в аэропорту Иркутска, пролетев 4000 километров.
Новый российский авиалайнер МС-21-300 совершил свой первый тренировочный полет

Также в сообщении говорится, что первый тренировочный полет прошел в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта.

Российский авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более 4000 километров, приземлился в Иркутске 15 декабря в 19:30 (14:30 мск)

Пресс-служба аэропорта Иркутска

В ходе пройденных испытаний в Иркутске, экипаж самолета успешно испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера типовой конструкции в условиях дальнейшей эксплуатации.

Минпромторг России рассчитывает на окончание сертификации самолета МС-21 до конца 2021 года.

Ранее, оператор сотовой связи Tele2 объявил о запуске безлимитного интернета для пассажиров авиалайнеров. Услуга будет работать в сетях AeroMobile и SITAONAIR.

Источник: ТАСС
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