Новый российский авиалайнер МС-21-300 совершил свой первый тренировочный полет

В ходе пройденных испытаний в Иркутске, экипаж самолета успешно испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера типовой конструкции в условиях дальнейшей эксплуатации.



Минпромторг России рассчитывает на окончание сертификации самолета МС-21 до конца 2021 года.



Ранее, оператор сотовой связи Tele2 объявил о запуске безлимитного интернета для пассажиров авиалайнеров. Услуга будет работать в сетях AeroMobile и SITAONAIR.