Tele2 запустил безлимитный интернет на борту самолётов

Сообщается, что безлимитный интернет будет доступен пользователям 24 часа с момента подключения услуги. Опция называется «Безлимитный интернет в облаках». Ею можно будет воспользоваться в самолётах, где доступна мобильная сеть партнёров Tele2 — AeroMobile и SITAONAIR.

Начать сёрфинг в интернете можно будет после набора крейсерской высоты и разрешения экипажа. Нужно выйти из авиарежима на телефоне, если регистрация не произойдёт автоматически, найти сеть вручную. После успешной регистрации в сети абонент получит SMS и сможет подключить услугу. При завершении полёта следует отключить передачу данных в роуминге на смартфоне, если не клиент планирует использовать интернет за рубежом.

Услуга стоит 900 рублей. Первые 200 МБ предоставляются на максимальной скорости, далее – на скорости до 64 кбит/с. Услуга доступна на всех тарифах Tele2. На борту авиалайнеров также можно будет совершать звонки и отправлять SMS.