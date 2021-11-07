Новый российский беспилотник будет сбрасывать крылья во время боевой задачи

Запатентованный летательный аппарат обладает повышенной манёвренностью. Он может огибать поверхности в полёте. Корпус аппарата выполнен по интегральной аэродинамической схеме, в хвостовой его части установлен двигатель, а в носовой — управляемое переднее вертикальное оперение. Также на поверхности корпуса установлены вертикальные кили, а на задней поверхности — элевоны.

Есть у беспилотника и дополнительные крылья. Если он летит на предельно высокой скорости, на финальной стадии выполнения задания аппарат может сбросить крылья. Сам беспилотник запускается с катапульты. В процессе полёта спрятанные внутри корпуса крылья выдвигаются и фиксируются.

Беспилотник может использоваться для боевых задач: для поиска цели.