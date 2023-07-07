Новый российский дрон-камикадзе «Овод» успешно применили на спецоперации

Беспилотник, оснащенный боевой частью ОГ7 В, пролетел около трех километров по территории противника. Операция проводилась при поддержке наземного оптико-электронного комплекса с тепловизором. Несмотря на ограниченные условия освещения и противодействие систем радиоэлектронной борьбы противника, цель была успешно нейтрализована.

Беспилотник «Овод», который ранее был испытан под Донецком 21 июня, работает по принципу «вид от первого лица» (FPV). Он имеет максимальную грузоподъемность 4 килограмма, высокую скорость и устойчивую связь. Стоимость беспилотника составляет около 40 000 рублей. Российские военные уже получили первые партии этих беспилотников.