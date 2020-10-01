Новый российский пистолет-пулемёт ППК-20 показали со всех сторон

Из видео мы узнаём, что общая длина ППК-20 составляет 640-700 мм. Длина ствола при этом равна 233 мм. Оружие весит 3,65 кг. Пистолет-пулемёт использует патрон 9x19 LUGER. Ёмкость магазина тут — 30 патронов.

«Российская газета» напоминает, что пистолет-пулемёт ППК-20 был разработан на основе пистолета-пулемёта «Витязь-СН». Его применяют спецподразделения силовых структур.

ППК-20 впервые представили на форуме «Армия-2020». Пистолет-пулемёт имеет щелевой пламегаситель с байонетным креплением прибора малошумной стрельбы. ППК-20 более эргономичный и надёжный, чем «Витязь».