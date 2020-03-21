Новый российский принтер позволит сделать смартфоны тоньше

Любители электроники знают, что печатные платы можно изготовить дома с помощью лазерно-утюжной технологии (есть и различные модификации оной). В промышленности используется метод фотолитографии, но он, как и домашний, не подходит для создания плат на пластике, поскольку последний расплавляется от высоких температур.

Российские учёные придумали выход из ситуации: они предложили использовать аэрозольный принтер, который способен формировать необходимые элементы — резисторы, транзисторы, диоды — с помощью осаждения наночастиц металлов на поверхности полимерного материала. Затем частицы спекаются посредством лазерного воздействия.

Использование пластика в электронике позволит создавать токопроводящие основы гибких экранов для смартфонов, которые будут обладать минимальным электрическим сопротивлением. Это должно повысить их экономичность, что очень важно, ведь именно на питание экрана обычно уходит большая доля заряда батарей.

Кроме того, технология позволит снизить габариты смартфонов, ведь антенны можно будет печатать не на отдельных платах, а прямо на поверхности корпусов.