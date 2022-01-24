Новый российский самолёт МС-21 проверят полётами при сверхнизких температурах

Как пояснил глава корпорации «Иркут», этот перелёт является первым по сочетанию двух факторов — удалённости пункта назначения и подтверждению работоспособности систем самолёта. Всего в пункт назначения перевезли более 70 специалистов. Они проведут испытания самолёта при температуре наружного воздуха ниже минус 30 градусов по Цельсию.

Предприятие намерено до конца 2022 года передать первые серийные машины МС-21-300 в эксплуатацию авиакомпании «Россия».

Ранее системы самолёта были успешно протестированы на стендах в температурных режимах до минус 55 градусов по Цельсию. Сам перелёт в Якутск прошёл без замечаний.