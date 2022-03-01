Новый российский сотовый оператор предложил тысячу рублей за перенос номера и запустил тарифы

В ГПБ Мобайл сообщили, что всем новым абонентам в первый месяц после подключения будет удвоен тарифный пакет, добавятся новые безлимитные опции — мессенджеры Telegram и Messenger. Пакеты минут на всех тарифах будут действовать на звонки по всей России.

Что касается переноса номера, то вместе с ним оператор предлагает тысячу рублей, а также возможность получать скидку на абонентскую плату до 70% в рамках программы лояльности «Быть вместе».

Действующие тарифы «Легко», «Удобно», «Выгодно» и «Всегда» с прежними условиями станут архивными. Изменения тарифов произойдут в Брянской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Липецкой, Омской, Томской и Тульской областях, Красноярском и Пермском краях, Республиках Бурятия и Коми.